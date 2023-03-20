HDP ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan Kürtçe yalanı! Eline tutuşturulan emirleri tek tek okudu...
Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrasında meclis tutanaklarında Kürtçe'nin "bilinmeyen bir dil" olarak geçtiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yanıtsa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, Türkçe dışında tüm dillerin tutanakta "Türkçe olmayan dil" olarak dipnot düşüldüğünü söyledi. Şentop bilinmeyen bir dil ifadesinin de yalan ve iftira olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...
Altılı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret etti. Yaşanan ziyaret sonrası HDP'den altılı koalisyona katılma sinyali geldi.
HDP DE İTTİFAKA KATILIYOR
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Görüşmenin içeriğini kurullarımıza taşıyacağız, ittifak güçlerimiz ile bu görüşmeyi değerlendireceğiz ve çok geçmeden 1-2 gün içinde kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
HDP EMİRLERİ ELİNE TUTUŞTURDU
Eline aldığı not kağıtlarıyla HDP'den verilen talimatları tek tek okuyan Kılıçdaroğlu konuşmasında TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların, tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığını iddia etti.
KÜRTÇE BİLİNMEYEN DİL Mİ?
Kılıçdaroğlu konuşmasında "TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor." ifadelerini kullandı.
SÖYLEDİĞİ YALANI TBMM BAŞKANI ORTAYA ÇIKARDI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun, Kürtçe'nin, Genel Kurul tutanaklarında "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yönündeki sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, bunun, Meclis Başkanlığı dönemi boyunca onlarca kez ifade ettiği ve düzeltmeye çalıştığı bir konu olduğunu söyledi.
Daha önce bazı HDP milletvekillerinin, "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya attıklarını anımsatan Şentop, "Benim anladığım onlar son 1 yıldır ikna oldular." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarında Kürtçe için 'bilinmeyen dil' ibaresinin kullanılmadığını belirterek, "Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak dipnotta, 'hatip Türkçe olmayan kelime/kelimeler kullanmıştır' diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil; İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor" dedi.
'2008'DEN BU YANA UYGULAMAMIZ'
Konuyla ilgili daha önceki uygulamalardan örnek veren Şentop, "1 Şubat 2023'te Genel Kurul'da HDP'li bir arkadaşımız, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Necdet İpekyüz, konuşması sırasında Kürtçe bir kelime kullanıyor. Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot düşülmüş. Altta, 'hatip tarafından Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır' yazılmış. Ertesi gün, 2 Şubat'ta ise AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan, konuşmasında İngilizce ifade kullanmış. O da tutanağa yansımamış, işaret konulmuş. Altta, 'hatip Türkçe olmayan kelimeler kullanmıştır' diye yazılmış. Bunu, sanki Kürtçeye mahsus bir uygulama gibi yansıtmak ve 'bilinmeyen bir dil' gibi bir ifadeyle çarpıtarak yansıtmak çok yakışıksız. Bilinmiyorsa ayıp. 2008'den bu yana uygulamamızın bilinmesi lazım. Bu kadar sefer açıkladık" ifadelerini kullandı. Şentop "Sanki Kürtçeye mahsus gibi söylenmiş ayıp, bilinmeyebilir. Bilen bilmeyene söylememiş olabilir. Yalan iftira mahiyetine dönüşürse yanlış . rencide edecek bir uygulama yok. " ifadelerini kullandı.
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