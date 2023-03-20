HDP ziyaretinde Kılıçdaroğlu’ndan Kürtçe yalanı! Eline tutuşturulan emirleri tek tek okudu...

SÖYLEDİĞİ YALANI TBMM BAŞKANI ORTAYA ÇIKARDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Kürtçe'nin, Genel Kurul tutanaklarında "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yönündeki sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, bunun, Meclis Başkanlığı dönemi boyunca onlarca kez ifade ettiği ve düzeltmeye çalıştığı bir konu olduğunu söyledi.

Daha önce bazı HDP milletvekillerinin, "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya attıklarını anımsatan Şentop, "Benim anladığım onlar son 1 yıldır ikna oldular." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarında Kürtçe için 'bilinmeyen dil' ibaresinin kullanılmadığını belirterek, "Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak dipnotta, 'hatip Türkçe olmayan kelime/kelimeler kullanmıştır' diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil; İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor" dedi.