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Kılıçdaroğlu Kandil'in talimatlarını içeren "terör belgesini" kabul etti!

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Kılıçdaroğlu Kandil’in talimatlarını içeren terör belgesini kabul etti!

6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasından bu yana eli kanlı terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in istekleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik "Tutum Belgesi" dayatmasının büyük bölümünü kabul etti.

6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta planlanan, ancak Şehitler Günü'ne denk düşmesi nedeniyle kamuoyundan yükselecek sert tepkiler gözetilerek ertelenen HDP ziyaretini dün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal adına HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı parlamentodaki HDP grubunda ziyaret etti. Görüşmeye iki partinin kurmayları da katıldı.

ELİ TİTREYEREK AÇIKLADI

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.

KANDİL'İN TALİMATLARINI İÇEREN "TERÖR BELGESİNİ" KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin koşullarını kabul ettiğini kamuoyuna da ilan etmiş oldu.

6'lı masanın HDP'nin ayağına gönderdiği Kılıçdaroğlu'nun Tutum Belgesi'nin büyük bölümünü kabul eden açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

PKK'LI BELEDİYELERE KAYYUM ATANMAYACAK: Kayyum atanmasını, bunun sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde kayyum uygulamasının olmaması yer alıyor. Seçimle gelen seçimle gider.

11 MADDELİK TUTUM BELGESİ

Kandil'in 11 maddelik tutum belgesinin terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan "sözde tecrit" in kaldırılmasından ana dilde eğitime, "bağımsız yargı" başlığı altında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından kayyum atanan belediyelere kadar uzun bir talep listesi bulunuyor.

PKK PARTİLERİ KAPATILMAYACAK: Parti kapatmayı zorlaştıracağız. Serbest siyasetin önünün açılması gerekir. Siyaset artık kavga alanı olmamalı.

LGBT MESAJI: Tüm dezavantajlı gruplar (LGBT) için siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Haklarının elinden alınması gibi bir durum siyasete yakışmaz.

"KÜRT SORUNU" ADI ALTINDA SÜSLÜ KELİMELER: Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen Meclis olmasından kaynaklanıyor. Kuruluşundan bu yana en temel sorunlar TBMM'de çözüldü. Vatandaşın sağduyusuna güvenerek seçtiği parlamenter ile birlikte var olan sorunları çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bu işin ortası yok. Demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz.

AKADEMİSYEN VE KANAAT ÖNDERİ: Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik ve sivil toplum var. Her toplumun kanaat önderleri var. O destekle biz var olan sorunları çözebiliriz.

ÖZELLİKLE MECLİS'İ SEÇMİŞLER!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşme yeri olarak özellikle Meclis'i seçtiklerine dikkat çekerek, "Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorunun demokratik çözümünün Parlamento çatısı altında olmasından yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı" dedi.

KÜRTÇEYE SAYGI: Herkesin diline saygı göstereceksin. Evet, resmi dilimiz Türkçe, kimsenin bir şey dediği yok zaten ama devlet olarak çifte standart yapamazsınız.

PKK'NIN İSTEDİKLERİNİ NASIL VERECEKSİNİZ?

Okan Müderrisoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün itibarıyla oy uğruna Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kaidelerinden taviz vermeyi göze alarak kabul ettiği HDP tutum belgesiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'na ve onu HDP'ye gönderen 6'lı koalisyon masası liderlerine kritik sorular yönelten Müderrisoğlu "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurcalayayım derken bozduğunuz ayarları geri getiremezsiniz" dedi.

Beklenen ve ertelenen görüşme dün nihayet gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP gerçeği ile hakiki manada yüzleşmiş oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Muhtelif belgelere yazılan "süslü demokratik çözüm" laflarının HDP, daha doğrusu Kandil dili ile ne anlama geldiğini Kemal Bey de bir nebze daha iyi fark etti.
Maalesef bu kişisel aydınlanması, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi göze aldığı, her türlü tavize vermeye hazır olduğu en zayıf anına denk geldi. PKK terör örgütünün siyasal uzantısının, aslında homojen bir yapı olmadığını, İmralı ruhu ile Kandil kimliği arasında gelgitler yaşadığını, marjinal sola, muhafazakar kesime, değişik etnik köken, mezhep ve inanç gruplarına açtığı pencerelerin bariz yanılsamalar içerdiğini biraz olsun anladı.

HDP'nin, lafla ikna edilemeyeceğini, açık taahhüt, yazılı belge veya kamuoyu önünde bağlayıcı beyan istediğini gördü. Öyle ki gerginliği basın açıklamasına birebir yansıdı.

Ne imiş?

"Kürt sorunu TBMM'de çözülecekmiş!"

Eeee?

HDP bu nedenle görüşmenin Meclis'te yapılmasını istemiş!

Ağzından bu kadar "demokrasi ve adalet" kelimelerini eksik etmeyen parti görünümlü, şiddet kılıflı bir oluşumun, bizzat demokrasinin sunduğu imkânları kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine dinamit koymak istemesi ne kadar acı değil mi?

Haydi, Kemal Bey dün "Kürt sorunu" dedi, "Meclis'i işaret etti" vs.

Yetmedi! Belediyelerde kayyum uygulamasına son verilmesinden de dem vurdu...

İyi de mesele bu kadar basit değil ki!

Kemal Bey, terör örgütüne yardım yataklık yapan, lojistik destek ve kaynak sağlayan belediyeler hakkında ne yapacak?

Veya

"Kürt sorununu çözeceğim" derken Anayasa'daki "Türk vatandaşlığı tanımını" nereye oturtacak? Güya "nötr kimlik" edebiyatı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni, "Anadolu Cumhuriyeti (!)" diye dönüştürmeye uğraşanların değirmenine su mu taşıyacak?

HDP'nin peşinden koştuğu "anayasada kurucu halklar" talebine nasıl karşılık verecek?

"Ana dilde eğitim" adı altında başlatılacak süreçte, resmi dil Türkçenin altının oyulmasına seyirci mi kalacak? Diyelim ki... Bir yandan bağımsızlık ve tarafsızlık vadettiği yargının diğer yandan Selahattin Demirtaş'ı (ilaveten Osman Kavala'yı) tahliyesini nasıl garanti edecek?

Bunlarla da yetinmeyecek olan HDP/ PKK'nın, "Öcalan'a ev hapsi!" dayatmasını ne zaman ve hangi gerekçe ile yerine getirecek?

Teröristle mücadeleyi nasıl sürdürecek?

Kandil baronlarının hiçbir bedel ödemeden siyaset yapmasının yolunu açmayı deneyecek mi?

PKK'lı teröristlere, "yerel kolluk gücü/jandarma" rolü dağıtacak mı?

Ve en önemlisi...

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi döneminde, devletin ve milletin büyük özverisine rağmen HDP'nin bölücü siyasal ajandasından, PKK'nın da şiddetten vazgeçmeyeceği yani, küresel aktörlerin maşası olarak tarihi hedeflerine yürümek istediği mutlak olarak anlaşılmışken... Aslında, "barış içinde bir arada yaşamaya dayalı çözüm istemedikleri" belli olmuşken Kemal Bey, bugünkü gibi "sevgi kelebeği olmayı!" sürdürecek mi?

Merak eden, PKK patentli kan ve barut kokusu içindeki Nevruzlarla, bugünkü huzur ortamının yaşattığı Nevruzlara bakabilir!

Evet! Çözülecek meseleler hâlâ var. Lakin çözüm, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine operasyon çekilmesinden, federasyona dayalı kandırmacadan, Irak ve Suriye'de kontrol edilen alanlarda kalıcı olmayı öneren emperyalistlerden ve anayasanın ilk üç maddesi ile oynamaktan geçmiyor.

Özetle...

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurcalayacağım derken, bozduğunuz ayarları geri getiremezsiniz!

ŞEHİT ANNELERİNDEN CHP-HDP GÖRÜŞMESİNE SERT TEPKİ: 'TERÖRİST HDP, İŞBİRLİKÇİ CHP'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri (TÜGŞAV), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini protesto etti. TBMM önünde toplanan gazi ve şehit aileleri, "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı.

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Burada yapılan hain görüşmeyle şehitlerimizin aziz hatıraları incitilmiş, vatana bedel ödeyen kahraman gazilerimiz derinden yaralanmıştır. Ulu önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler meğer teröristlerin izindelermiş.

Şehit annelerinin, babalarının, bu ülkeye uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimiz adına sesleniyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkaran ve terör örgütleriyle aynı masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin.
Ey Kılıçdaroğlu, koltuk uğruna şehitleri, bu vatanı satmaya hiç mi utanmıyorsun? HDP sizden binlerce bebeğin ve şehidimizin katili olan terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmanızı talep ediyor.

Bu taleplerini yerine getirecek misiniz? Nasıl ki dağlarda mücadele ettiysek bugün buradaki mücadelemiz de devam edecek. Nasıl ki o teröristleri sarı torbaya koyup toprağın altına gömdüysek 14 Mayıs'ta da bu hainliği, alçaklığı sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

NAMAZLARIMDA KILIÇDAROĞLU KAZANMASIN DİYE DUA EDİYORUM

Şehit Komando Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un annesi Sema Bozkurt, "Hep televizyondan bu görüşmenin haberleri gördükçe çok üzüldüm. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle işbirliği içinde olmasına çok üzülüyorum.

Bizim çocuklarımız boşuna mı şehit oldu? Sapasağlam yavrularımız niye şehit oldu o zaman? Namazlarımda Kılıçdaroğlu kazanmasın diye dua ediyorum. Kazanırsa vatanımızı da bölecekler" diye konuştu.

KATİLLERLE BİR OLDU, O DA KATİL

Mardin Nusaybin'de şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, "2016'da oğlum şehit olduğundan beri hayatımız zindana döndü. Kılıçdaroğlu, HDP'yle birleşmeye kalkıyor.

Bizim yavrularımız onlar için can verdi. Vatan için çocuğunu, annesini, babasını bıraktı. Onlar da düşmanlarla, katillerle bir oldu. O da katil" dedi.

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