Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü: "Tutumu umut veriyor"
Terör örgütü PKK'nın 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon, büyük krizlerin gölgesinde cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. HDP'li Sezai Temelli, 6'lı koalisyonu kast ederek, "Beraber hareket edeceğiz" itirafında bulunurken, PKK elebaşlarından Duran Kalkan da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. CHP liderinin tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını söyleyen Kalkan, ittifak ortaklarına bir de çağrı yaptı. Öte yandan "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı kaleme alan terör tutulusu Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 'tutum belgesi' dayatmasında bulundu.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimler yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.
Meral Akşener'in 3 Mart'ta masayı dağıtıp 6 Mart'ta 'şartlı şekilde' masa dönmesi sonrası adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
İYİ Parti'de de HDP'yi aklama seansları baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz, seçmenlerin kapısını çalacağız" dedi.
İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi. PKK'nın yayın organı Medya Haber'de konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.
Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren Temelli şunları dile getirdi:
"Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz"
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER: TUTUMU UMUT VERİYOR
Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDPKK ittifakının gölgesinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun tutumuna övgüler geldi.
PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını itiraf etti.
Kalkan, "(Kılıçdaroğlu) Bir tutum alır gibi gözüküyor, bu durum biraz antifaşist çevrelerde umut yaratıyor ama nereye kadar gider belli değildir" şeklinde konuştu.
Teröritbaşının sözlerinin alt metninde CHP'ye çağrı da vardı...
Kılıçdaroğlu'nun tutumundan umutlanan Duran Kalkan, "CHP'de bu tutum ne kadar derinleşecek, diğerleri buna katılacak mı, katılmayacak mı, belirsizdirler. Eylemsizlik kararına ilişkin değişik siyasi partiler, kesimler herhangi bir şey yapmadılar, toplumsal kesimler, sendikalar, dernekler, hiç kimse çok oralı olmadı. Dış alanda, dış basına biraz yansıdı, çok ileri düzeyde olmadı ama orta düzeyde olumlu etki yaptı ama dış siyasi çevreler üzerinde de herhangi bir etkisi olmadı, basınla sınırlı kaldı" dedi.
HDP'DEN CHP DIŞINDAKİ DİĞER PARTİLERE: OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL
Bir yandan da HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.
HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. "Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen HDP'li Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.
Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.
HDP Gençlik Teşkilatı isimli oluşum ise sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajla terör örgütü PKK'nın 6'lıya destek için sürdüğü şartlar da sıralamıştı.
İŞTE BÖLÜCÜLÜK TEMELLİ O TALEPLER
Yapılan paylaşımda şu talepler ve vaatler yer aldı:
- Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.
- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.
- HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.
- OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.
- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.
TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'TAN TUTUM BELGESİ DAYATMASI: HDP KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEYECEK?
Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP'nın tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bir yazı kaleme aldı.
"HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı yazıda HDP'nin 2021 yılında yayınladığı ve skandal taleplerin yer aldığı "tutum belgesi"ne vurgu yapıldı. Demirtaş yazıda, "HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'na destek için dayatma yapan Demirtaş, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister. Demokratik siyasi ortamın sağlanması için bir niyet, program, ciddiyeti kararlılık görürse de destek verir." dedi.
TUTUM BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?
HDP'nin 2021 yılında ortaya koyduğu "Tutum Belgesi"nde yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler yer alıyor. Belgede Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altını dinamitleyecek ifadeler bulunuyor.
Sınır ötesi operasyonların durdurulması, Kanal İstanbul gibi projelere son verilmesi gibi maddeler de belgede yer aldı. "Kürt sonununda demokratik çözüm" ismi verilen 4'üncü maddede ise Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonlandırılması isteniyor.
Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.
HDP HEYETİ CHP'Yİ ZİYARET EDEREK BELGEYİ SUNMUŞTU
HDP, Tutum Belgesi'nin kamuoyuna açıkladığı dönemde CHP'yi ziyaret ederek partiye belgeyi sunmuştu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşürek belge üzerinde fikir alışverişi yapmıştı.
Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.
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