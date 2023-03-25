Kentsel dönüşüm devrimi! Depremzedelere konut müjdesi: 8 ayda tamamlayacağız
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Çifte depremin neden olduğu yıkım, kentsel dönüşümün Türkiye için zorunluluk olduğunu gözler önüne serdi. Kentsel dönüşüme takoz olan muhalefete karşın hükümet; yeniden aynı acıların yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı. Afet bölgesinde kentsel dönüşüme ilişkin gözlemlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Cumhurbaşkanımız bir yıl süre verdi. Tecrübelerimizden biliyoruz, 8 ayda tamamlayacağız." sözlerine dikkat çekti.
'Asrın Felaketi'nin ardından ketnsel dönüşüme yönelik engelleyici adımların nasıl bir faciaya neden olduğu ortaya çıktı. Yeni bir felaketi önleyebilmek adına tüm durdurma ve engelleme çalışmalarına karşın hükümet güçlü adımlar atıyor.
8 AYDA TAMAMLAYACAĞIZ
Afet bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sabah gazetesi Mahmut Övür, kentsel dönüşüme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Övür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, depremzedeler için hazırlanan yeni konutların yapımıyla ilgili olarak daha erken hedefe varılacağına ilişkin sözlerini de köşesinde paylaştı.
İşte Övür'ün yazısından önemli bölümler:
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla binlerce konutun temeli atıldı.
Bakan Kurum, binaların bitişiyle ilgili iddialı bir tarih verdi:
"Cumhurbaşkanımız bir yıl süre verdi. Tecrübelerimizden biliyoruz, 8 ayda tamamlayacağız."
Bakan Kurum'la kısa sohbetimizde hem kentsel dönüşümü hem de felaketlere devlet, yerel yönetimler ve toplum olarak nasıl bakılması gerektiğini konuştuk.
İlk tespiti uyarı niteliğindeydi:
"Yaşadığımız her felaketi bir süre sonra unutuyoruz. Vatandaş da dahil bazı şeylerin ya farkında değiliz ya da görmek istemiyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, sosyal konutuyla, kentsel dönüşümüyle büyük mücadele veriyor. Ama aynı bakış açısı herkeste yok. Ne vatandaşta var ne de muhalefette."
Kentsel dönüşümle ilgili de şu çarpıcı örneği veriyor:
"Şanlıurfa'nın en güzel yerine 70 tane konut yaptık. Hatay ve Kahramanmaraş'ta da yaptık. Tam 4 sene önce gittim oralara dedim ki: 'Bu konutları dönüştürmemiz lazım. Ben size konut yapayım, sizi oraya taşıyalım.' Konutlar bitti. Çok küçük paralar, 100-150 TL istedik. Belki Anayasa'ya koyarak bu işi çözmeliyiz. Bu mülkiyet hakkı değil bu yaşam hakkı. Bütün siyasi iradeler olarak bunları önümüze koymamız gerekiyor."
KALYON'UN KONTEYNER KENTİ
Gaziantep'ten ayrılıp İslahiye'deki Kalyon Holding'in depremin 14'üncü gününde kurduğu konteyner kente gidiyoruz. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı kentle ilgili bilgileri kentin sorumlusu Ender Güven'den alıyoruz.
Kentte 483 konteynerde 2 bini aşkın depremzede yaşıyor. Çocukların eğitim aldığı okullardan marketlere, hamamdan temiz su çeşmelerine, T3 Vakfı'nın oyun ve etkinlik çadırından güneş enerjisi sistemine kadar birçok hizmet veriliyor.
Kentin girişine kurulan Tümosan TIR'ıyla Kızılay ve Müge Anlı Mobil Aşevi ise depremzedelere yemek veriyor. Sokaklarında küçük çocukların top oynadığı, yaşlıların hüzünle dolaştığı kentten ayrılmadan bir grup depremzedeyle sohbet ediyoruz.
ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK
Depremzedeler, yaşadıkları büyük dehşeti anlatırken, bir şeyin üzerinde ısrarla duruyor:
"Kentsel dönüşümün bu kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anladık."
Oto tamirciliği yapan biri şöyle diyor:
"Şu karşımızda yıkılmayan binalar TOKİ binaları. Bir kısmı 2010'dan önce, bir kısmı da sonra yapıldı. Öncekilerde biraz hasar var ama kimse ölmedi. Sonrakilerde çatlak bile yok. O zaman almadığıma çok pişmanım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...
- Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!
- 24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
- Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...
- Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
- Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
- Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!