Kentsel dönüşüm devrimi! Depremzedelere konut müjdesi: 8 ayda tamamlayacağız

ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK

Depremzedeler, yaşadıkları büyük dehşeti anlatırken, bir şeyin üzerinde ısrarla duruyor:

"Kentsel dönüşümün bu kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anladık."

Oto tamirciliği yapan biri şöyle diyor:

"Şu karşımızda yıkılmayan binalar TOKİ binaları. Bir kısmı 2010'dan önce, bir kısmı da sonra yapıldı. Öncekilerde biraz hasar var ama kimse ölmedi. Sonrakilerde çatlak bile yok. O zaman almadığıma çok pişmanım."