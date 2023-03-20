Peki Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Gaffar Yakınca ve siyaset bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci değerlendirdi.

Bünyamin Bezci'nin öne çıkan sözleri:

"TBMM aslında bir mekan değildir. Bir anlam dünyasıdır. 'Kürt meselesinin çözüm yeri TBMM' diyorsanız aslında iş siyasette demek istiyorsunuzdur. Eğer siyaset diyorsanız terörle değil diyorsunuzdur ama dikkat edilirse TBMM sadece bir mekan gibi konuşuluyor. Eğer sorunun çözümü siyaset ise PKK ile aranıza mesafe koyduğunuzu ve herhangi bir şekilde güç devşirmediğinizi ilan etmeniz lazım. Burada siyaset mi terör mü meselesi var aslında. Parti mi Meclis'te buluşalım olayı değildir bu. HDP daha siyaset demedi.