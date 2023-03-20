Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor?
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatmasını yapmasının ardından, 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Meclis'te HDP'li isimlerle görüştü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın beyannamesini ilettik." dedi. HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Gaffar Yakınca ve siyaset bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci değerlendirdi.
72 saat süren ve depremde canı ile uğraşan Türkiye'ye siyasi rezaleti 6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti. Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nde mücahit diye anılırken tepkiler ortalığı yıktı, Meral Akşener'in asık suratı kumar masası dediği masanın adayında daha çok konuşuldu. Çıktığı TV'de "Spot ışıklarından oldu, deprem var" diye gülmedim diyen Meral Akşener 15 saniye sonra kahkahalar attı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra kapılarını sonuna kadar açan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'na önce 18 Mart'a randevu verdi sonra 'Gelme' deyip bugün Meclis'te buluştu. Meclis'te kurulan pazarlık masasından sonra açıklamalar yapıldı. HDP'nin isteklerine yeşil ışıklar yakan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın beyannamesini ilettik." dedi. HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Peki Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Gaffar Yakınca ve siyaset bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci değerlendirdi.
Bünyamin Bezci'nin öne çıkan sözleri:
"TBMM aslında bir mekan değildir. Bir anlam dünyasıdır. 'Kürt meselesinin çözüm yeri TBMM' diyorsanız aslında iş siyasette demek istiyorsunuzdur. Eğer siyaset diyorsanız terörle değil diyorsunuzdur ama dikkat edilirse TBMM sadece bir mekan gibi konuşuluyor. Eğer sorunun çözümü siyaset ise PKK ile aranıza mesafe koyduğunuzu ve herhangi bir şekilde güç devşirmediğinizi ilan etmeniz lazım. Burada siyaset mi terör mü meselesi var aslında. Parti mi Meclis'te buluşalım olayı değildir bu. HDP daha siyaset demedi.
Muhalefet medyası HÜDA-PAR'ı eleştiriyor ama parti açık şekilde Hizbullah ile alakası olmadığını onun devamı olmadığını öyle bir politika gütmediğini terörle işi olmadığını uzun uzun anlatıyor. İşte bu kadarını HDP söylese yeter diye düşünüyorum. HDP'nin seçim için hazırladığı bir nevi istekleri var yani biraz yumuşatılmış ama bir şeyler ifade ediyor. Aslında bunların hepsini sıkıştırsanız söyledikleri şeyler 3 meselede toplanıyor.
HDP'nin isteklerini yumuşatılmış gibi gösteriliyor ama 3 madde ortaya çıkıyor. PKK'ya karşı operasyonların durmasını istiyorlar. Kayyumlar meselesi iptal edilsin bir diğeri de Kürtçe eğitim konusu söz konusu olsun. İstekleri bu 3 madde etrafında toplanıyor. CHP, meşeliyi hiç Kürt eğitim üzerinden almıyor. Tartışmayı başka yerlere çekiyor. TRT'nin Kürtçe kanalından bahsediyor. CHP tartışmayı başka yerlere götürmeye çalışıyor. Asıl cevap vermesi gereken soruya cevap vermiyor. HDP'nin Gençlik Teşkilatı da bundan bahsediyor aslında.
HDP bu 3 isteğinin yerine gelmesini talep ettiğini düşünüyorum. HDP'nin bakanlık pazarlığı yapmıyor bu 3 maddeyi alsa yeterli onlar için. Operasyonları durması, kayyumlar ve Kürtçe eğitim onlar için önemli. HDP şimdilik bu kadarla yetinmek istiyor aslında. Seçimden sonra diğer isteklerini masaya getireceğini ima ediyorlar."
Gaffar Yakınca'nın canlı yayındaki açıklamaları:
"HDP'nin kendisine ait talepleri ve bir ajandası olduğunu düşünmek bizi hataya düşürür. HDP silahlı terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. İradesi tamamen bu örgüte teslim edilmiş durumdadır. Ben bunu HDP'li siyasetçilerin kendi beyanlarından hareketle söylüyorum. Bugün hala görülmekte olan kapatma olan iddianamesine giren ve savcılar tarafından yazılan belgelere dayanarak söylüyorum.
Terör elebaşı Duran Kalkan'ın yardımcısı Kerem Gökalp adlı kişinin mahkemede yaptığı itiraflara dayanarak söylüyorum. Kerem Gökalp, "Demirtaş doğrudan Kandil'den talimat alıyor. HDP doğrudan Kandil'den gelen kararları uyguluyor" dedi. Bu öyle bir parti ki kendi belediye başkanlarını, kendi yöneticilerini sözde mahkemeler kurarak yargılayan bir yer. Bu mahkemeler PKK adına kuruluyor ve onlara cezalar kesiliyor hatta infaz ediliyor."
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