Kriz sahaya yansıdı! Mansur Yavaş rest mi çekti? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep programında dikkat çeken kare
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koalisyon masasını dağıtmasıyla başlayan süreç, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş teklifi sonrası Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasıyla son bulmuştu. Adaylık krizi sonrası Yavaş'ın açıklamaları bu kez de koalisyondaki "Cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi"ni gözler önüne serdi. Yavaş'ın "koalisyondaki diğer genel başkanlar milletvekili olsun" teklifi kriz yaratırken; "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyeceği iddia edilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün Gaziantep'te katıldığı programda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin olmasına rağmen Yavaş'ın bulunmaması bu iddiayı akıllara getirdi.Bu durum yeni krizin artık ziyaretlere yansıdığını gösterirken koalisyonun bu krizin altından kalkıp kalkamayacağı merak konusu oldu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası, noter masası" tanımlamalarını yaparak dağıttığı koalisyon masası, 72 saat süren pazarlıkların ardından "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" kararı ile Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı.
METİNDE İSİMLERİ YER ALMADI
Kriz ve pazarlıkların ardından yapılan toplantı sonrası yayınlanan metinde dikkat çeken bir ayrıntı yer almıştı. Akşener'i ikna etmek için Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak lanse edilen İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri 6'lı koalisyonun metninde yer almamış ve "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verilmişti.
MANSUR YAVAŞ İTİRAF ETTİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'in masadan kalkmasına neden olan süreç ve sonrasında yaşananlardan memnun olmadığı, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayındaki itirafıyla ortaya çıkmıştı.
Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Yavaş, masadaki Kılıçdaroğlu dışındaki 5 genel başkanın "Cumhurbaşkanı yardımcısı" olmasının doğru olmadığını ifade ederek milletvekili olarak partilerinin başında yer almaları gerektiğini söyledi.
YAVAŞ'IN ÖNERİSİNE RET
Önce DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Mansur Yavaş'ın bu sözlerini veto eden bir yanıt verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezindeki görüşmede öneriyi reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur.
MANSUR YAVAŞ REST ÇEKECEK: ONLAR VARSA BEN YOKUM
5 liderin de bu konuda Yavaş'a randevu vermeyeceği konuşulurken bomba bir iddia da dün patladı. TV100 yorumcusu Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek" dedi.
Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.
Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek.
Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.
VE KRİZ SAHAYA YANSIDI!
Bu durumu doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ettiği esnada Ekrem İmamoğlu yanında yer alırken Mansur Yavaş ise programa katılmadı.
İMAMOĞLU VAR ÖZEL VAR YAVAŞ YOK
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ve şehitliği ziyaret etti.
CHP Fotoğraf servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Ekrem İmamoğlu, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, Seyit Torun, Muhittin Böcek gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alırken ABB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen Mansur Yavaş yer almadı.
Yavaş'ın genel başkanını yalnız bırakması yeni krizin artık ziyaretlere yansıdığını gösterirken koalisyonun bu krizin altından kalkıp kalkamayacağı merak konusu oldu.
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