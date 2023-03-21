Kriz sahaya yansıdı! Mansur Yavaş rest mi çekti? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep programında dikkat çeken kare

MANSUR YAVAŞ REST ÇEKECEK: ONLAR VARSA BEN YOKUM

5 liderin de bu konuda Yavaş'a randevu vermeyeceği konuşulurken bomba bir iddia da dün patladı. TV100 yorumcusu Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek" dedi.

Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.

Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek.

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.