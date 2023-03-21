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HDP'nin tutum belgesinde neler var? İYİ Parti HDP'nin koalisyondan taleplerine neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 15:25
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti siyasette tartışılıyor. Kandil hdp'den, HDP koalisyondan neler istedi? Kulislerde konuşulanları ve HDP'nin tutum belgesinde neler olduğunu A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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