22 Mart 2023, Çarşamba
6'lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "birlikte görülmeyelim" vetosu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olarak açıklanmasının ardından HDP ile başlayan flört masada yeni bir krizin fitilini ateşledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla hız kazanan sürecin ardından, HDP'nin masada daha görünür şekilde yer alması kaos yarattı. Geçtiğimiz gün İzmir'de yapılan ve 6'lı koalisyon ortaklarının katıldığı kongreye Meral Akşener'in gelmemesi krizin sahaya yansıdığı şeklinde yorumlanırken, Sabah yazarlarından Şebnem Bursalı bugün kaleme aldığı yazıda İYİ Parti liderinin yan yana gelerek birlikte poz vermek istemediği bir ismin bulunduğunu söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:33
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