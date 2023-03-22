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6'lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "birlikte görülmeyelim" vetosu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olarak açıklanmasının ardından HDP ile başlayan flört masada yeni bir krizin fitilini ateşledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla hız kazanan sürecin ardından, HDP'nin masada daha görünür şekilde yer alması kaos yarattı. Geçtiğimiz gün İzmir'de yapılan ve 6'lı koalisyon ortaklarının katıldığı kongreye Meral Akşener'in gelmemesi krizin sahaya yansıdığı şeklinde yorumlanırken, Sabah yazarlarından Şebnem Bursalı bugün kaleme aldığı yazıda İYİ Parti liderinin yan yana gelerek birlikte poz vermek istemediği bir ismin bulunduğunu söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:33
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6’lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na birlikte görülmeyelim vetosu

İşte Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto" başlıklı yazısı
Büyük Atatürk, "Askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş Cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu hedef, öyle sağlam bir hedefti ki, üzerinden bir asır geçtiği hâlde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor, ettiriliyor.

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6’lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na birlikte görülmeyelim vetosu

Bu konu hem yerelde hem genelde tartışma konusu yapıldı ama belediye geri adım atmadı. Nihayetinde geride bıraktığımız hafta sonu İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı ortaklarını ağırladı.

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6’lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na birlikte görülmeyelim vetosu

Tüm tepkilere rağmen toplantıyı üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kongresinde ne konuşulanlar ne ortaya konulan program ve tespitler tek satır da olsa öne çıkmadı. Böylesine önemli bir kongrenin, böylesi içi boşaltılmış bir siyasi şova dönüştürülmesi, ilk başta İzmir halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı koca bir ayıptır.

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6’lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na birlikte görülmeyelim vetosu

Bundan 15 yıl önce, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni olarak atanmamın üzerinden 10 gün geçtikten sonraki köşe yazımın başlığı, "İzmir İktisat Kongresi'nin Tam Zamanı" idi. Yazımda, "Dünya artık yepyeni bir dönüşüm sürecine girdi. Toplanacak 5. İzmir İktisat Kongresi ile yeni bir vizyonun da ön çalışması yapılacaktır" demiştim. Bu çağrımıza dönemin Başbakan'ı Erdoğan olumlu yanıt vermiş ve 30 Ekim 2013 tarihinde 3 gün süren 5. İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı.

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6’lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na birlikte görülmeyelim vetosu

Bugün ise hem Cumhuriyetimizin hem kongrenin 100. yılında "üretim, yerlilik, millilik ve tam bağımsızlık" vurgularıyla bizzat Başkan Erdoğan'ın öncülük ettiği yeni bir açılım ve vizyon kongresi yapılması planlanmıştı, fakat deprem kongrenin ertelenmesine sebep oldu.