6'lı koalisyonda yeni kriz! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "birlikte görülmeyelim" vetosu

İşte Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto" başlıklı yazısı

Büyük Atatürk, "Askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş Cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu hedef, öyle sağlam bir hedefti ki, üzerinden bir asır geçtiği hâlde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor, ettiriliyor.