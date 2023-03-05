Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'iki yüzlüler' göndermesi! Tanju Özcan'dan dikkat çeken 'masum değiller' çıkışı
6'lı koalisyonu seçimden önce dağıtan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e CHP'deki tepki öfkeye evrildi. Ancak CHP'li bir isim var ki Akşener'e değil, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "2 belediye başkanı hiç masum değil" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Akşener sinyal almasa bu isimleri önermez" ifadelerini kullandı. Özcan ayrıca "Hem genel başkanımız aday deyip hem de sağda solda PR çalışmalarını çok ahlaki bulmuyorum." dedi.
Aldığı kararla 6'lı koalisyon masasını deviren Meral Akşener'in ayrılığı sonrası masa partileri ve destekçileri suçlu arama yarışına girdi.
Akşener destekçileri Kılıçdaroğlu'nu suçlarken masa tarafı da Akşener'in ihanet ettiğini aktardı.
ÇARPICI ÇIKIŞ
Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir noktaya dikkat çekti ve Akşener'in çağrı yaptığı iki belediye başkanını işare ederek 'Masum değiller' dedi.
KARŞILIKLI DAYATMA VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın masum olmadığını belirterek, "Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu" dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ MASUM DEĞİL
Özcan şöyle devam etti: "Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener'e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor"
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