Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Malatya açıklaması! İlk etap için 349 kalıcı afet konutun inşasına başlandı

EN SAĞLAM ZEMİNE İNŞA EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir'de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutu inşa edilecek.

Maksimum 5 katlı, 105 metrekare ve 3 artı 1 olarak planlanan afet konutlarının yapımında şehrin tarihi ve kültürü de korunacak.