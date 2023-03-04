Neye uğradıklarını şaşırdılar! Biri photoshopla fotoğraftan kaldırdı diğeri verdi veriştirdi! Fondaş medya Akşener'e böyle saldırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan kalkmasıyla fondaş medya da hüsrana uğradı. Sözcü Gazetesi Akşener'e manşetten saldırırken Karar Gazetesi de İYİ Parti Genel Başkanı'nı photoshopla fotoğraftan sildi.
Altılı koalisyon adayını belirlemek için geçtiğimiz perşembe günü 12. kez bir araya geldi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan aday belirleme toplantısı krize neden oldu.
5 parti adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerini öne sürdü.
Ancak masa oy çokluğuyla Kılıçdaroğlu isminde hemfikir oldu.
AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Akşener toplantının ardından GİK üyelerini topladı. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Akşener "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." ifadelerini kullandı.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.
Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.
Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı.
Ve bugün de; çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor." Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır."
FONDAŞ MEDYA HÜSRANA UĞRADI
Akşener'in bu açıklamalarının ardından hüsrana uğrayan fondaş medya ne yapacağını şaşırdı. Meral Akşener'in bundan 3 ay önce verdiği röportajı gündeme getiren Sözcü, "Nereden Nereye" manşetini attı. Akşener o röportajında, "Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Cumhuriyet, Karar ve Evrensel gibi muhalif fondaş medya da Akşener'e attıkları manşetlerle tepki gösterdi.
Karar Gazetesi de bu haberi manşetine taşırken bir ayrıntı ise gözden kaçmadı. Altı parti liderinin bulunduğu fotoğrafa yer veren gazete, Meral Akşener'i photoshop ile sildi. Sadece Akşener değil Saadet Partisi binasındaki toplantı odası duvarında asılı, Atatürk'ün 1922'de TBMM önünde okunan duaya eşlik ederken çekilen fotoğraf da yok edildi.
Altta bulunan fotoğrafta Akşener masada yer aldığı, duvarda ise Atatürk'ün resminin asılı olduğu görülüyor.
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