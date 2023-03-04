Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Eğer böyle bile olsa yani kendisine resmi olarak söylenmemiş bile olsa şunu bilmesi lazım Akşener'in gazeteler yazıyor, liderler bunu ifade ediyorlar sadece İmamoğlu'nun bağımsız bir şekilde aday olabilirmiş gibi politika yapmasına bakarak ve onun bir takım anketlerle Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önde görülmesine bakarak hareket etmesi Sayın Akşener'in bir kere daha çok acemi bir siyasetçi olduğunu gösterdi.