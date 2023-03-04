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Haberler Galeri Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

6'lı koalisyon resmen dağıldı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masadan kalktı. İYİ Parti'nin yol haritası bundan sonra ne olacak? 5 parti yoluna devam edecek mi? "Sofra büyümek zorunda" mesajı HDP'ye mi? Masadan İYİ Parti kalktı, HDP mi oturacak? İYİ Parti yola kimle devam edecek? Gazeteci Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Öcal, "Sayın Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu mahvetti." ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:14
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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Türkiye'de seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyon dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı. Akşener, ''İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır, elbette buna boyun eğmeyecektir'' dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, ''Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor'' diye konuştu.

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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Peki şimdi ne olacak? İYİ Parti'nin yol haritası bundan sonra ne olacak? 5 parti yoluna devam edecek mi? "Sofra büyümek zorunda" mesajı HDP'ye mi? Masadan İYİ Parti kalktı, HDP mi oturacak? İYİ Parti yola kimle devam edecek? Gazeteci Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

"İLK DEFA O GÜN DUYMUŞ"

İddiaya göre Sayın Akşener'e hiç kimse gelip de Kemal Bey aday olmak istiyor bizim de parti olarak onu desteklememiz dememiz. Bunu ilk defa o gün Demokrat Parti liderinin ağzından duymuş Sayın Akşener. Bu inanılması güç bir şey.

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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

Eğer böyle bile olsa yani kendisine resmi olarak söylenmemiş bile olsa şunu bilmesi lazım Akşener'in gazeteler yazıyor, liderler bunu ifade ediyorlar sadece İmamoğlu'nun bağımsız bir şekilde aday olabilirmiş gibi politika yapmasına bakarak ve onun bir takım anketlerle Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önde görülmesine bakarak hareket etmesi Sayın Akşener'in bir kere daha çok acemi bir siyasetçi olduğunu gösterdi.