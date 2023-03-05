İYİ Parti’nin sürpriz adayı Ersan Şen mi? İYİ Parti Lideri Meral Akşener Şen’e görüşme teklifinde bulundu

"ADAYLIK KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"

Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.