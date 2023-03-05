İYİ Parti'nin sürpriz adayı Ersan Şen mi? İYİ Parti Lideri Meral Akşener Şen'e görüşme teklifinde bulundu
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı koalisyonu dağıtmasından sonra İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık için ret yanıtı alan Akşener, "teklif gelirse aday olurum diyen" hukuk profesörü Ersan Şen'e görüşme teklifinde bulundu.
Altılı Koalisyon'daki kaosun yankıları siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından gemileri yakmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık beyan etmişti.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN UMDUĞUNU BULAMADI
Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.
AKŞENER'DEN YENİ HAMLE!
Öte yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.
"ADAYLIK KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"
Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.
"BİRİLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"
Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.
İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir." açıklamasında bulundu.
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