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CHP Genel Merkezi'nde kırmızı alarm! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "taşlar sağlam" göndermesi

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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CHP Genel Merkezi’nde kırmızı alarm! Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e taşlar sağlam göndermesi

Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtan açıklamasının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesini bekliyor. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Gelen son dakika bilgisine göre; CHP liderinin belediye başkanlarıyla yaptığı görüşme sona erdi. Toplantının ardından ise toplu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına İmamoğlu'nu sol tarafına da Yavaş'ı alması Akşener'e fotoğraflı yanıt olarak yorumlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 6'lı masada olmayacaklarını açıklayıp, cumhurbaşkanlığı adaylığı için göreve davet ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem nedeniyle gelmedi.

BÜYÜKERŞEN: TALİHSİZLİK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda" dedi.

Büyükerşen, Akşener'in açıklamaları ile görüşünün sorulması üzerine "Talihsizlik" yanıtını verdi.

ALBAYRAK: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Başından beri ortak karar alıyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Üstelik 'Ekrem bey ve Mansur beyi göreve davet ediyorum' açıklaması, bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum, bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek, diye düşünüyorum" dedi.

Toplantının ardından ise toplu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına İmamoğlu'nu sol tarafına da Yavaş'ı alması Akşener'e fotoğraflı yanıt olarak yorumlandı.

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