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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ilk intikamını aldı: İYİ Parti’ye verilen üyeler CHP’ye dönüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasını devirmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kılıcını çekti. CHP medyası üzerinden Meral Akşener bombardımana tutulurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nde grup kurulması için İyi Partiye geçen CHP'li üyeler istifa ettirildi. Bu durum Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

Sert çıkışıyla masadan kalkan Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan ilk karşı hamle geldi. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler partilerine dönmek üzere İYİ Partiden istifa etmeye başladı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE VERİLEN ÜYELER GERİ ÇEKİLİYOR

Edinilen son dakika bilgilerine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi içerisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi.

MANSUR YAVAŞ RAHATSIZ OLDU

İstifa hamlelerinin ardından Mansur Yavaş'ın bu mücadele ve yaptırımlar sonrasında belediyede zor durumda kaldığına ilişkin şikayetçi olduğu aktarıldı.

DENGELER DEĞİŞTİ; İSTİFA EDENLER, GERİ ÇEKENLER PEŞ PEŞE DEĞİŞİKLİKLER

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bülent Gürsoy, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesinin ardından "Çayı koy yeniden başlıyoruz" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Gürsoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

ANKARA MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDİP VAZGEÇTİ

Dün gece partisinden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş istifasını geri çektiğini açıkladı.

BİN İSTİFA DA KEÇİÖREN'DEN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından başlayan istifa dalgası büyüyor. Diken'in ulaştığı bilgilere göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde İYİ Parti'den istifa edenlerin sayısı bini aştı.

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