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Meral Akşener’in İYİ Partili başkanlarla görüşmesinin perde arkasına A Haber ulaştı: GİK'e danışırım git kararı çıkarsa Pazartesi giderim

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Meral Akşener’in İYİ Partili başkanlarla görüşmesinin perde arkasına A Haber ulaştı: GİK’e danışırım git kararı çıkarsa Pazartesi giderim

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili başkanlarla görüştü. Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu.

Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı. İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BUGÜNKÜ TOPLANTIYA DAVET EDİLMEDİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Partili belediye başkanları ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat sürdü o görüşme. O görüşmenin perde arkasına ulaştık. Belediye başkanları bu süreçle ilgili Meral Akşener'i dinledi. Meral Akşener de bugünkü 5 genel başkanın yapacağı toplantı ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Bugünkü toplantıya davet edilmediğini ifade etti Meral Akşener.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Meral Akşener Pazartesi günü yapılacak olan Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda bu konuyu görüşeceğini ve GİK'e danışırım git kararı çıkarsa o toplantıya giderim şeklinde belediye başkanlarına bir bilgisi oldu.

Görüşmesinin perde arkası GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde! AKŞENER İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE!

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