Meral Akşener’in İYİ Partili başkanlarla görüşmesinin perde arkasına A Haber ulaştı: GİK’e danışırım git kararı çıkarsa Pazartesi giderim

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BUGÜNKÜ TOPLANTIYA DAVET EDİLMEDİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Partili belediye başkanları ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat sürdü o görüşme. O görüşmenin perde arkasına ulaştık. Belediye başkanları bu süreçle ilgili Meral Akşener'i dinledi. Meral Akşener de bugünkü 5 genel başkanın yapacağı toplantı ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Bugünkü toplantıya davet edilmediğini ifade etti Meral Akşener.