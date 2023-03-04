İYİ Parti’ye döner dönmez bombayı patlattı! Cihan Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

AKŞENER NEDEN İMZA ATTI?

O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. İYİ Parti kazanması muhtemel aday üzerinde ısrarlı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat göstererek ben aday olmayacağım dedi. Bütün bunlar hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır.

Şimdi bu özveriyi gösterdi, niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması için gösterdi. Biz aynı noktadayız. Ama mesela, altılı masada her siyasi partinin bir kamuoyu araştırmasında yapılacak değerlendirmede en fazla oyu alan adayın arkasında duralım fikri de kişisel değil. Yani kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Yani önemli olan kazanmaktır, bütün hassasiyetimiz budur."

6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına Akşener'in katılıp katılmayacağını bilmediğini söyleyen Paçacı, Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya ise "Henüz konuşulmadı, değerlendirmek doğru olmaz." yanıtını verdi.