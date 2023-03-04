Kaosun deşifresi: Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal’a yaptığı kumpası Akşener’e de kurdu! Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’yi nasıl kandırdı?

AKŞENER NEYE GÜVENİP MASAYI TERK ETTİ? DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU KULİSİ

Akşener'in İmamoğlu'ndan 'adaylık' güvencesi alarak toplantıya girdiğini ve bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na karşı durup masayı dağıttığını ifade eden Sayan, İYİ Parti liderinin İmamoğlu'ndan aldığı güvence ile masayı terk ettiğini fakat 'satıldığını' ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığını, İmamoğlu'nun da Akşener'e yaptığını belirten Sayan, "Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilirim. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykal'ı geri getireceğiz dedik, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bugün de Akşener'e kumpas kurdular" diye konuştu. Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin de çok konuşulacak bilgiler aktardı.