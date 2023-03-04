Son dakika: CHP'li iki başkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ile görüşecekler
Son dakika haberleri... CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı.
İki başkanın Akşener'le görüşmesi İYİ Parti Genel Merkezi dışında farklı bir adreste gerçekleşecek.
Görüşmenin günü ve saati henüz belli olmadı.
CHP: KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ İLETECEKLER
CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.
Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede "iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini" iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.
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