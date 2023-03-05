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Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı | İşte son seçim anketi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketini açıkladı | İşte son seçim anketi

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. Övür, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların ortaya koyduğu tabloyu ve araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

İşte Mahmut Övür'ün son seçim anketinin sonuçlarını duyurduğu köşe yazısından öne çıkanlar;

Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.


Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.


O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:
AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.


Diğer partilerin oranları 1'in altında...


Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5, Mansur Yavaş: Yüzde 11.8, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.
Akşener'in kavga çıkardığı İmamoğlu, Demirtaş'ın bile gerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi HDP destek verse de bu sonuç değişmiyor.

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