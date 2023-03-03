Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen İYİ Parti’nin koalisyondan ayrılışını değerlendirdi: İmamoğlu ve Yavaş çıkıp haddini bildirmeliydi

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ

İki belediye başkanının iki genel başkanı barıştırmak için nerede olduğu belli olmayan bir yerde toplantı yapması çürümüşlüğün göstergesidir.

AKŞENER'E HADDİNİ BİLDİRMELERİ GEREKİYORDU

İmamoğlu ve Yavaş altılı masanın hala devam etmesini istiyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıp Akşener'e haddini bildirmeleri gerekiyordu. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu alevi olduğu için istemiyor. Alevi olduğu için kazanamayacağını düşünüyor.