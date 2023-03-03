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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen İYİ Parti'nin koalisyondan ayrılışını değerlendirdi: İmamoğlu ve Yavaş çıkıp haddini bildirmeliydi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen İYİ Parti’nin koalisyondan ayrılışını değerlendirdi: İmamoğlu ve Yavaş çıkıp haddini bildirmeliydi

Türk siyaseti son yıllardaki en kritik günlerinden birini geride bırakırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı koalisyondan ayrıldıklarını resmen açıkladı. Akşener bu açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu Akşener'e "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz." göndermesinde bulunurken Eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendirdi. Meral Akşener'in güvenilmez biri olduğunu Kılıçdaroğlu'na defalarca söylediğini belirten Sevigen, İmamoğlu ve Yavaş arasında yapılan toplantıya ilişkin "İki belediye başkanı benim dönemimde olsa kulaklarından tutar kapıya koyardım." ifadelerini kullandı. Yaşananların çürümüşlüğün bir göstergesi olduğunu belirten Sevigen "İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıp Akşener'e haddini bildirmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi artık sınırlarını aşarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamayla koalisyondan ayrıldıklarını ve kendi yollarına gideceklerini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E GÖNDERME

Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener'in bu açıklamasının ardından "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı. Sol blok ile ittifak sinyali de veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem. Birleştiririm" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AKŞENER'E VETO

Bu açıklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz "mesajı vererek Akşener'in teklifini şu anlık reddetmiş gibi gözüküyor.

MEHMET SEVİGEN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Yaşanan tüm bu gelişmeleri Eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Deprem sonrası muhalefetin böyle bir kavgaya girmesi büyük bir hayal kırıklığı. Vatandaşlar artık muhalefetten umudunu kesiyor. Bir ülkede güçlü muhalefet olursa güçlü iktidar olur.

TEK DERTLERİ MİLLETVEKİLİ SAYILARINI ARTTIRMAK

İnsanların bu halde olduğu durumda ülke ne olacak diye soracaklarına "biz ne olacağız?" diye düşündüler. Millet İttifakı'ndaki kişilerin ülkeyi biz yönetelim kaygıları yok. Onların tek derdi milletvekili sayılarını arttırmak.

"MERAL AKŞENER'E GÜVENİLMEZ" DEMİŞTİM

Kemal Bey'e "Meral Akşener'e güvenilmez " demiştim. Akşener'in verdiği mücadeleleri biliyorum. 7 tane parti değişmiştir. Akşener'in hırsı aklının önüne geçmiştir. Tek dertleri milletvekili sayısı arttırmak.

"BECEREMEDİK"

Bu muhalefete mahkum olduğumuz için çok üzülüyorum. Milletimizden özür diliyorum beceremedik. CHP'yi böyle isimlere teslim ettik.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I KULAKLARINDAN TUTAR KAPIYA KOYARDIM

İki belediye başkanı benim dönemimde olsa kulaklarından tutar kapıya koyardım. Ben parti başkanı olarak aday olacağım belediye başkanlarım kendi kendine toplantı yapacak. Bu siyasetin kirlendiğini gösteriyor.

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ

İki belediye başkanının iki genel başkanı barıştırmak için nerede olduğu belli olmayan bir yerde toplantı yapması çürümüşlüğün göstergesidir.

AKŞENER'E HADDİNİ BİLDİRMELERİ GEREKİYORDU

İmamoğlu ve Yavaş altılı masanın hala devam etmesini istiyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıp Akşener'e haddini bildirmeleri gerekiyordu. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu alevi olduğu için istemiyor. Alevi olduğu için kazanamayacağını düşünüyor.

Kulaklarından tutar dışarı atardım "KULAKLARINDAN TUTAR DIŞARI ATARDIM"

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