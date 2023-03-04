6’lı koalisyondaki kriz dünya gündeminde: Erdoğan haklı çıktı muhalefet çöküyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibiyle ilgili analizler peş peşe gelirken 6'lı koalisyonda yaşanan ayrılık krizi de gündemi sarsan bir diğer konu oldu.

6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" sözleri ile masayı devirmesi, dünya gündemindeki seçim tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.