03 Mart 2023, Cuma
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6'lı değil artık 5'li koalisyon! Ankara'da kulis kazanları kaynıyor! İYİ Parti'nin ayrılığı sonrası toplantı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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6’lı değil artık 5’li koalisyon! Ankara’da kulis kazanları kaynıyor! İYİ Parti’nin ayrılığı sonrası toplantı kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün ittifaktan ayrıldığını açıklamasının ardından CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi başkanları 6 Mart Pazartesi günü toplant kararı aldı. Toplantıda İYİ Parti'nin yer almayacağı kaydedildi. İşte detaylar...

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