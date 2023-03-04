İYİ Partili Ahat Andican koalisyonu dağıtan toplantıyı anlattı! DEVA Partisi’nden yanıt gecikmedi: Canlı yayında sesler yükseldi

"SİZ BİZİM NAMUSUMUZU HEDEF ALIYORSUNUZ"

İddiaların partilerinin namusuyla oynamak olduğunu ifade eden Ekmen, "Dünden beri büyük bir şaşkınlık ve üzgünlük içerisinde yaşananları izlemekteyiz. Milletimizin yıllardır yakından izlediği partilerin ürettiği zeminin adeta edilmiş olması bizi üzüyor. Masadaki tartışmaları kamuoyuna mal ettiler. Ahat Andican da milletvekili pazarlığına ilişkin çirkin bir iftirayla acımızı katlamıştır. İYİ Parti'nin de olduğu komisyonda konuşulduğunu ispat ederseniz özür dileriz. Ali Babacan şu görüşmesinde Kılıçdaroğlu'ndan bu talepte bulundu diyemezsiniz. Partinin şerefidir, onurudur, namusudur. Siz bizim namusumuzu hedef alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.