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İYİ Partili Ahat Andican koalisyonu dağıtan toplantıyı anlattı! DEVA Partisi'nden yanıt gecikmedi: Canlı yayında sesler yükseldi

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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İYİ Partili Ahat Andican koalisyonu dağıtan toplantıyı anlattı! DEVA Partisi’nden yanıt gecikmedi: Canlı yayında sesler yükseldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Meral Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından neden ayrıldığını, o gece neler yaşandığını anlattı. "5 erkek lider 1 kadın liderin olduğu masada dışlanılmış bir psikoloji ile kelimelere çok da bakılamadan o bildiri imzalandı. Onu imzalamak önceki olayları yok etmez." ifadelerini kullanan Andican, seçime kendi adaylarına gireceklerini ifade etti. Andican'ın, masadaki diğer 4 partinin CHP listelerinden seçime girmek için planlar yaptığını söylemesi üzerine canlı yayında tansiyon yükseldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Partili vekile sert şekilde tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını duyurdu.

AKŞENER ONAY VERMEDİĞİ BİLDİRİYİ NEDEN İMZALADI: "5 ERKEK 1 KADIN LİDER..."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun dağılmasına neden olan son toplantıda yaşananları anlattı. Akşener'e yöneltilen "Neden bildiriye imza attı?" eleştirilerine yanıt veren Andican, "O imza 5 erkek lider 1 kadın liderin olduğu masada dışlanılmış bir psikoloji ile kelimelere çok da bakılamadan imzalandı. Onu imzalamak önceki olayları yok etmez." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK MI?

Andican, partisinin kendi adayını çıkaracağını ifade edip, "İYİ Parti kendi adayını çıkaracak. Ben Sayın Akşener'in aday olması gerektiğini düşünüyorum. Eski koşullarda aday olmayacağını söylüyordu. Fakat şu an durum değişti." dedi.

'VEKİL PAZARLIĞI' TARTIŞMASI: CANLI YAYINDA SESLER YÜKSELDİ

Masada 'vekil pazarlığı' olduğunu da ima eden Andican'a yayına bağlanan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen sert şekilde tepki gösterdi.

"SİZ BİZİM NAMUSUMUZU HEDEF ALIYORSUNUZ"

İddiaların partilerinin namusuyla oynamak olduğunu ifade eden Ekmen, "Dünden beri büyük bir şaşkınlık ve üzgünlük içerisinde yaşananları izlemekteyiz. Milletimizin yıllardır yakından izlediği partilerin ürettiği zeminin adeta edilmiş olması bizi üzüyor. Masadaki tartışmaları kamuoyuna mal ettiler. Ahat Andican da milletvekili pazarlığına ilişkin çirkin bir iftirayla acımızı katlamıştır. İYİ Parti'nin de olduğu komisyonda konuşulduğunu ispat ederseniz özür dileriz. Ali Babacan şu görüşmesinde Kılıçdaroğlu'ndan bu talepte bulundu diyemezsiniz. Partinin şerefidir, onurudur, namusudur. Siz bizim namusumuzu hedef alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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