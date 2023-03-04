Son dakika: 5'li koalisyondan Meral Akşener'in resti sonrası kritik toplantı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak öne sürmesi sonrası, masanın diğer 5 ortağı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak işaret etmişti. Akşener'in rest çekmesi ve masadan ayrılması sonrası 5'li koalisyon toplantı kararı aldı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı. Masada, yeni ortak arayışı bağlamında ‘sol blok ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin resmen koalisyona dahil olması meselesi de ele alınıyor.
14 Mayıs'taki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda 6'lı koalisyon ağır yara aldı.
Adaylık konusunda farklı isimlerin öne çıktığı masada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu adaylık için diretmesi krizi tırmandırdı.
Masanın diğer 5 ortağı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday olarak öne çıkarmıştı.
Akşener'in rest çekmesi ve masadan ayrılması ardından 5'li koalisyon toplantı kararı aldı.
İTTİFAKTA "ÇATLAK" TOPLANTISI
Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
MASADA DÜN NELER YAŞANDI?
6'lı masanın dağılması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmıştı.
Akşener, "Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor." demişti.
Bu gelişme ardından Yavaş ve İmamoğlu toplantı kararı aldı.
Görüşme sonrası paylaşım yapan Yavaş ve İmamoğlu Akşener'e "ret" yanıtı vererek "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz. Aynı çizgi içindeyiz." ifadelerini kullandılar.
Akşener'in bu son tiyatrosu da tutmayınca suratına tüm kapılar kapanmış oldu.
MERAL AKŞENER'DE AĞIR SÖZLER
3 Mart Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı koalisyonun 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.
AKŞENER 6'LI MASADAN ÇEKİLDİ
Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan altılı masaya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI: MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR
Akşener, şunları kaydetti:
"Ülkemizi sadece kriz üreten bir ucube sisteme mahkum etmeyeceğiz. İlk gün olduğu gibi bugün de inatla ve ısrarla 'ben' değil 'biz' demeye devam edeceğiz. Millet iradesine uzanan elleri çekecek, tüm dayatmaları yıkacak, milletimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız.
İşte bu yüzden Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz, üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız, görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz emniyetimizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor."
YAVAŞ VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ
Bu gelişme ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı.
Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yaptılar.
Görüşme sonrası paylaşım yapan Yavaş ve İmamoğlu Akşener'e "ret" yanıtı vererek "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz. Aynı çizgi içindeyiz." ifadelerini kullandılar.
Akşener'in bu son tiyatrosu da tutmayınca suratına tüm kapılar kapanmış oldu.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN MERAL AKŞENER'E RET
ABB Başkanı Yavaş'ın Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir."
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı:
"CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'un ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."
Yavaş ve İmamoğlu, eş zamanlı paylaşımlarında birbirlerinin hesaplarını etiketledi.
SAAT 00.20'DE TOPLANTI SONA ERDİ
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in katıldığı CHP'li 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı sona erdi.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E YANIT: BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM
Türkiye'de seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyon dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası Akşener'i ağır bombardımana tutarak "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerine yer verdi.
Sol blok ile ittifak sinyali de veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem. Birleştiririm" dedi.
KEMAL ÇİÇEK: AKŞENER VE İMAMOĞLU ARASINDA BİR TEMASIN OLDUĞU AÇIK! BU ALTIN VURUŞTUR
CHP'nin eski Avukatı Kemal Çiçek, A Haber'de Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'in sözleri sonrası görüşmesini yorumladı.
Çiçek, "İmamoğlu ve Yavaş ismi neden önemli? Akşener bu 2 ismi zikretti. Burada amacın İmamoğlu olduğunu herkes biliyor." dedi.
Kemal Çiçek, "İmamoğlu hiçbir zaman aday olmaktan vazgeçmedi. İBB'deki faaliyetleri sonrası 2024 şansının olmadığı ortada. İmamoğlu (2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) için fırsatı kaçırmak istemiyor." ifadelerine yer verdi.
Çiçek, "Burada Akşener açıklamayı yaparken 2 alternatif sundu. Akşener'in kendisinin aday olması söz konusu değil. İstediği aday İmamoğlu'dur. Akşener ve İmamoğlu arasında bir temasın olduğu açık. Bu altın vuruştur." şeklinde konuştu.
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