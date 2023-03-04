6'lı koalisyon dağıldı! CHP ve İYİ Parti birbirine girdi: "Masadan itildik"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6’lı koalisyonu dağıtarak ittifakı sonlandırmasıyla eski ortaklar arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya başladı. İYİ Partili isimler ima dolu mesajları peşi sıra paylaştı. Diğer yandan bu yaşananlara kayıtsız kalmayan CHP'li kurmaylar da Akşener'in tavrına çok ağır yanıtlar verdi. İşte o paylaşımlar...
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanlığı adayı seçimi konusunda girdiği bilek güreşini Meral Akşener kaybetti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 6'lı masaya dayatan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, istediği olmayınca masayı devirdi ve ittifaktan apar topar ayrıldı.
Akşener dışındaki 5 ortak ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nın 2023 Cumhurbaşkanı adayı olması için güçlü bir irade ortaya koydu.
Yaşanan bu kaotik ortam koalisyon ortaklarını birbirine soktu ve sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi.
"MASADAN İTİLDİK"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Millete Saray'dan bakanlar olduğu gibi plaza katlarından bakanlar da var. Biz sorduk; Allah aşkına siz de sokağa çıkın gençlere sorun, emekliye sorun, esnafa sorun, memura sorun. Millet ne diyorsa onu diyoruz. İYİ Parti masadan kalkmıyor, masadan itiliyor." dedi.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "En net soru şu; Sayın Meral Akşener'in masada 'adayımızı altı partinin kendi seçtiği anket şirketlerine yaptırdığı araştırmaların ortalamasını alarak belirleyelim' teklifi akla, mantığa, ahlaka uygun değil mi? Neden kabul edilmedi, neden emrivaki yapıldı?" sözlerilye tepkisini dile getirdi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol ise "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler. Siyasi hayatlarının son demlerinde başarılar dilerim." cümlesini kurdu.
SERT AÇIKLAMALAR DEVAM ETTİ
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?" sözlerini sarf etti
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Karakaş da, "Sayın Kılıçdaroğlu'dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. 'Daha önce 6'lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam' demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz." dedi.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'da sosyal medya ortamında tepkisini ortaya koydu.
Dikbayır' "Siyaset tarihimiz bize göstermiştir ki; milletimiz bir ırmaktır ve önünde hiçbir set duramaz. Millete rağmen değil, milletimiz için siyasette kararlıyız. Müsterih olun; milletimiz ne diyorsa o olacak, Türkiye iyi olacak." açıklamasını yaptı.
CHP SESSİZ KALMADI
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Akşener ve İYİ Parti'ye "Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir." yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının olduğu bir görsel paylaşarak, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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