6'lı koalisyon dağıldı! CHP ve İYİ Parti birbirine girdi: "Masadan itildik"

SERT AÇIKLAMALAR DEVAM ETTİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?" sözlerini sarf etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Karakaş da, "Sayın Kılıçdaroğlu'dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. 'Daha önce 6'lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam' demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz." dedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'da sosyal medya ortamında tepkisini ortaya koydu.

Dikbayır' "Siyaset tarihimiz bize göstermiştir ki; milletimiz bir ırmaktır ve önünde hiçbir set duramaz. Millete rağmen değil, milletimiz için siyasette kararlıyız. Müsterih olun; milletimiz ne diyorsa o olacak, Türkiye iyi olacak." açıklamasını yaptı.