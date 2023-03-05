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Katar Emiri Al Sani'den dünyaya Türkiye'ye destek çağrısı! Asrın felaketinin etkilerini birlikte aşalım

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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Katar Emiri Al Sani’den dünyaya Türkiye’ye destek çağrısı! Asrın felaketinin etkilerini birlikte aşalım

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler en çok yardımda bulunan ülkelerin başında Katar geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeniden harekete geçerek tüm dünyayı Türkiye'nin asrın felaketinin etkilerini aşması için desteğe davet etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini aşma konusunda tüm dünyaya Türkiye'ye destek verme çağrısında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5'inci Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.

Şeyh Temim, konuşmasında, "Herkesi deprem felaketinin etkilerini aşması konusunda Türkiye'nin çabalarını desteklemeye çağırıyorum." dedi.

Katar ev sahipliğinde "potansiyelden refaha" temasıyla başlayan BM En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı, 9 Mart'a kadar devam edecek.

Konferansa aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, üst düzey yetkililer, işadamları, bölgesel ve küresel kuruluş, kurum ve şirketlerin temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

Konferans, dünyadaki en az gelişmiş ülkelere yardım etmenin yollarını tartışmayı ve en acil olduğu düşünülen projelerde ekonomilerini ilerletmek için yatırımları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

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