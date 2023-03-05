6’lı koalisyon dağıldı! Danışıklı dövüş mü? Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok köşesine taşıdı



"Bizim dökülen taşları toplamak gibi derdimiz yok. Bunun böyle olacağını aylar önce söylemiştik. İranlıların meşhur atasözü ile 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar' demiştik. Öyle oldu mu, şu anda oldu. Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğunda biz bilim insanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Ortada bir felaket var. Biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir önce bu enkazı kaldırıp 1 yıl içinde konutları derleyip toparlayıp dışarda kalan vatandaşlarımızı evlerine yerleştiririz, bunun peşindeyiz."