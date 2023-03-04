Son dakika: Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde! MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bırakan Akşener, sadece 'Teşekkür ederim' diyerek toplantıya girdi.
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bırakan Akşener, sadece 'Teşekkür ederim' diyerek toplantıya girdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı koalisyonun 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.
AKŞENER 6'LI MASADAN ÇEKİLDİ
Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan altılı masaya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI: MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR
Akşener, şunları kaydetti:
"Ülkemizi sadece kriz üreten bir ucube sisteme mahkum etmeyeceğiz. İlk gün olduğu gibi bugün de inatla ve ısrarla 'ben' değil 'biz' demeye devam edeceğiz. Millet iradesine uzanan elleri çekecek, tüm dayatmaları yıkacak, milletimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız.
İşte bu yüzden Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz, üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız, görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz emniyetimizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor."
YAVAŞ VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ
Bu gelişme ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı.
Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yaptılar.
Görüşme sonrası paylaşım yapan Yavaş ve İmamoğlu Akşener'e "ret" yanıtı vererek "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz. Aynı çizgi içindeyiz." ifadelerini kullandılar.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN MERAL AKŞENER'E RET
ABB Başkanı Yavaş'ın Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir."
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı:
"CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'un ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."
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