CHP’li Nilüfer Belediyesi felaketi fırsata çevirdi!

'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'

Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı.