CHP'li Nilüfer Belediyesi felaketi fırsata çevirdi!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geliyor. Deprem felaketinin ardından oturdukları evlerin durumunu merak eden vatandaşlar, binalarının sağlamlığını öğrenme öğrenmek isterken, CHP'li Nilüfer Belediyesi, depremi fırsatçılığa çevirdi. Belediyenin deprem riskine karşı evinin dayanıklılığını öğrenmek isteyen vatandaştan fahiş fiyat talep ettiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı.Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.
NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ
Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.
'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'
Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı.
Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.
AK PARTİLİ BELEDİYEDE 150 TL
AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor. Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.
BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
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