02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Nilüfer Belediyesi felaketi fırsata çevirdi!

CHP'li Nilüfer Belediyesi felaketi fırsata çevirdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
CHP’li Nilüfer Belediyesi felaketi fırsata çevirdi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geliyor. Deprem felaketinin ardından oturdukları evlerin durumunu merak eden vatandaşlar, binalarının sağlamlığını öğrenme öğrenmek isterken, CHP'li Nilüfer Belediyesi, depremi fırsatçılığa çevirdi. Belediyenin deprem riskine karşı evinin dayanıklılığını öğrenmek isteyen vatandaştan fahiş fiyat talep ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı.Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.

NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.

'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'

Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı.

Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.

AK PARTİLİ BELEDİYEDE 150 TL

AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor. Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı MUHALEFETİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI
Kentsel dönüşümün takozları TMMOB ve CHP KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAKOZLARI TMMOB VE CHP
İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm karnesi İMAMOĞLU'NUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARNESİ
Barış Atay’ın ikiyüzlülüğü ’pes’ dedirtti BARIŞ ATAY'IN İKİYÜZLÜLÜĞÜ 'PES' DEDİRTTİ
Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm için halkı hep uyardı! BAŞKAN ERDOĞAN KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HALKI HEP UYARDI!
Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' ÇAĞRILARI
Dönüşüme direndi şimdi suspus! DÖNÜŞÜME DİRENDİ ŞİMDİ SUSPUS!
İşte kentsel ihanet haritası! İŞTE KENTSEL İHANET HARİTASI!
İskenderun’da yıkım böyle geldi! İşte o rapor İSKENDERUN'DA YIKIM BÖYLE GELDİ! İŞTE O RAPOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA