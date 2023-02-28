28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem beklenen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan şoke eden kararlar! İşte Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

Deprem beklenen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan şoke eden kararlar! İşte Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
Deprem beklenen İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’ndan şoke eden kararlar! İşte Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm karnesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi depremler sonrasında İstanbul'da da beklenen deprem öncesi İBB'nin deprem bütçesini 6 kat düşürdüğü ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 3 yıldır yaptığı açıklamaları paylaşırken İBB başkanının sadece "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Bu konuda sadece tweet atmakla yetinen İmamoğlu'na yüklenen Göksu "Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na deprem bütçesi konusunda da tepki gösterdi.

DEPREM BÜTÇESİNİ ALTI KAT DÜŞÜRDÜ

Göksu yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belrtti.

İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI KONUT SAYISI "SIFIR"

Tevfik Göksu ayrıca açıklamadında " '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır." ifadesini kullandı.

LAF ÇOK PLAN YOK

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz." şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi." ifadelerini kullandı.

İŞTE O RAKAMLAR

İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır."

TOPLANTIYA BİLE KATILMADI

Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.

Marmara depreminde iki fay birleşebilir

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA