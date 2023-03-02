Seferberlik ilan eden Türkiye'de yaralar sarılıyor! BM heyeti hayran kaldı: Kısa sürede harika bir iş
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'da deprem yaraları sarılmaya devam ediyor. Bununla birlikte yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda görevli bölgeye gelip incelemelerde bulunuyor. Bunlardan birisi de Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi. 8 kişilik BM ekibi Adıyaman Altınşehir bölgesinde kurulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehrin Altınşehir mahallesinde bin 825 konteynerlik alanın inşası devam ediyor. Bir yandan 300 koteyner yerleştirildi. İçlerinde yaşam dahi başladı.
Bu kente yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda görevli gelip incelemelerde bulundu. Bu kapsamda devam eden işbirliğini güçlendirmek amacıyla Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi, Adıyaman Altınşehir semtindeki konteyner kenti ziyaret ederek yetkililer ve depremzedelerle görüştü.
8 KİŞİLİK BM EKİBİ
1993 yılında kurulan UNDAC, ani başlayan acil durumlar için uluslararası acil müdahale sisteminin bir parçası olarak görev yapıyor.
Birleşmiş Milletler'e ve afetten etkilenen ülkelerin hükümetlerine ani bir acil durumun ilk aşamasında yardımcı olmak için tasarlandı.
UNDAC ayrıca gelen uluslararası yardımın ulusal düzeyde ve/veya acil durum mahallinde koordinasyonuna da yardımcı olmaktadır.
Deprem acil durum bölgesinde bulunan UNDAC ekibi, depremden etkilenen topluluklar için hükümet yetkilileriyle birlikte çalışıyor. Adıyaman UNDAC ekibi, İsveç, Danimarka, Almanya, Pakistan ve Türkiye'den 8 profesyonelden oluşuyor.
"ÇOK ETKİLEYİCİ"
Takım Liderliğini Peru vatandaşı Jessica Jordan Davila'nın yaptığı ekip depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de kısa bir görüşme yaptı.
Bu görüşmeden Bakan Karaismailoğlu; "Bu konteyner kenti yalnızca 6 gün gibi bir sürede bu hale getirdik" ifadelerini kullandı. BM ekibi Takım lideri Davila ise; "Bu kadar kısa bir sürede bu şekilde harika bir işin ortaya konulması hakikaten çok etkileyici" dedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU