Seferberlik ilan eden Türkiye’de yaralar sarılıyor! BM heyeti hayran kaldı: Kısa sürede harika bir iş

"ÇOK ETKİLEYİCİ"

Takım Liderliğini Peru vatandaşı Jessica Jordan Davila'nın yaptığı ekip depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de kısa bir görüşme yaptı.

Bu görüşmeden Bakan Karaismailoğlu; "Bu konteyner kenti yalnızca 6 gün gibi bir sürede bu hale getirdik" ifadelerini kullandı. BM ekibi Takım lideri Davila ise; "Bu kadar kısa bir sürede bu şekilde harika bir işin ortaya konulması hakikaten çok etkileyici" dedi