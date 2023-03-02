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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık ekipleri ulaşılması güç yerlere gidip vatandaşları tedavi ediyor

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık ekipleri ulaşılması güç yerlere gidip vatandaşları tedavi ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerden etkilenen Hatay'da 112 Acil Sağlık Ekipleri ve özel donanımlı UMKE araçlarının ulaşılması güç dağlık bölgelere, yaylalara ve köylere dek giderek, vatandaşları tedavi ettiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da sağlık taramalarının sürdüğünü kaydederek, "112 Acil Sağlık ekipleri ve özel donanımlı UMKE araçları ulaşılması güç dağlık bölgelere, yaylalara ve köylere dek gidiyor. Şehirden uzakta yaşayan vatandaşlarımızın pansuman, ilaç vb. ihtiyaçları düzenli karşılanıyor ve tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamasıyla beraber paylaştığı videoda ise UMKE ve 112 Acil personelinin her gün 100 ekiple vatandaşlara ilde verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Ulaşılması güç yerlerdeyiz "ULAŞILMASI GÜÇ YERLERDEYİZ"

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