Kentsel dönüşüm karşıtı Barış Atay’dan polise iftira hükümete tehdit! İkiyüzlülüğü ’pes’ dedirtti

Hatay'da 6 mahalle 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'riskli' olarak ilan edildi. Bu duruma Barış Atay'ın başını çektiği bir grup muhalif ve sol örgütler karşı çıktı. Türlü manipülasyonlarla kışkırtılan halk bu kararı mahkemeye taşıdı.

Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın kararını iptal etti. Cumhurbaşkanlığı'nın 'riskli mahalle' kararı da 2022 yılında yine mahkemece iptal edildi. Sol örgütlerin kışkırtması sonrası yaşanan süreç ve yargı kararı nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm yapılamadı. O 6 mahalle depremde yerle bir olan noktalar arasında yer aldı.