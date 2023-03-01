Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Muhalefetin kentsel dönüşüm çabalarını engellemesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu hayırlı ve hayati gayretimizin her adımında yaşadığımız zorlukları önümüze çıkartılan siyasi ve onun bir parçası haline dönüşen hukuki engelleri en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri konusunda bizim gösterdiğimiz gayretleri ve buna yönelik sabotajları şöyle bir hatırlayalım." şeklinde konuşarak bir video izletti.