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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, gösterdikleri tüm gayretlere rağmen kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete tepki gösterdi. Konuşması sırasında izlettiği video ise muhalefetin kentsel dönüşüm çabalarına nasıl engel olduğunu gözler önüne serdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:38
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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Muhalefetin kentsel dönüşüm çabalarını engellemesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu hayırlı ve hayati gayretimizin her adımında yaşadığımız zorlukları önümüze çıkartılan siyasi ve onun bir parçası haline dönüşen hukuki engelleri en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri konusunda bizim gösterdiğimiz gayretleri ve buna yönelik sabotajları şöyle bir hatırlayalım." şeklinde konuşarak bir video izletti.

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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

SABOTAJLARA RAĞMEN TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından da "Yıllardır sarf ettiğimiz kentsel dönüşüm gayretlerimize yönelik sabotajlara rağmen, TÜRKİYE İÇİN, HEMEN ŞİMDİ diyerek milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kararlıyız." ifadeleriyle videoyu paylaştı.

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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

BAY BAY KEMAL KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI

Başkan Erdoğan, "Bu görüntülerin arkasında fazla söze hacet var mı? İşte izlediniz Bay Bay Kemal kentsel dönüşüme karşı. Aynı şekilde yanındaki hanımefendi karşı. Beykoz'a gidiyor vatandaşı toplayıp orada kentsel dönüşüme karşı olduklarını söylüyor. Buyurun netice bu. Hadi bakalım şimdi bu neticenin altından kalk." dedi.

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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Hükümet, son 20 yıldır kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdi. Muhalefet ise kentsel dönüşümü ya iptal ettirdi ya da akamete uğrattı. Hatta TOKİ projeleri dahi bir çok kez hedef tahtasına oturtuldu.

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Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

CHP'DEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG

Yaşanan son depremle kentsel dönüşüm bir kez daha gündem oldu. Afetin büyük ölçüde vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Ancak yıllar önce Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşümün CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından engellendiği, hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı.