01 Mart 2023, Çarşamba
Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, gösterdikleri tüm gayretlere rağmen kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete tepki gösterdi. Konuşması sırasında izlettiği video ise muhalefetin kentsel dönüşüm çabalarına nasıl engel olduğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:38
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