Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm için halkı hep uyardı! Yıllardır canımıza kastedenlerle mücadele ediyor



5 Mart 2019:

Ne olur diyorum, bize yardımcı olun. Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz.



6 Mart 2019:

Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle gönüllülük esasına dayalı olarak buralardan sizi çıkaralım, buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi biz buralarda iskan edelim. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, böyle acılar yaşamamak için buralara yönelik bir düzenleme yapmak artık bir gerekliliktir.