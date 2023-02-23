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Adıyaman'da bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı!

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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Adıyaman’da bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı!

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Adıyaman da bu depremden etkilendi. Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 3 sitenin müteahhiti Yasin Akbaş İstanbul'da yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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