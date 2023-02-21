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Deprem köyleri yıktı geçti! Adıyaman’nın Arılı Köyünde 55 haneden 52’si yerler bir oldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Deprem köyleri yıktı geçti! Adıyaman’nın Arılı Köyünde 55 haneden 52’si yerler bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü’nde 55 haneden 52’si yıkıldı o bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Adıyaman'ın köylerinde yıkım büyük. Deprem, Kahta ilçesinde Arılı Köyü'nde büyük hasara yol açtı. Köyde 55 haneden 52'si yıkıldı.

Mehmet Karataş'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

"Öyle bir felakette ki sadece ilçeleri değil köyleri de yıkın bir deprem oldu. Arılı Köyü'nde neredeyse tüm evler yıkılmış durumda. Depremin en fazla vurduğu yerlerden biri de Adıyaman oldu. Merkez büyük hasar alırken köylerde de durum farklı değil. Arılı Köyü'nde 55 hane vardı ve çoğunun yıkıldığını buraya gelerek gördük.

Burada geriye kalan evler ayakta duruyor olsa bile içlerindeki durum oldukça vahim ve ağır hasarlı. Arılı'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşların tedavisi de yapıldı. Ayakta duran evlerin içerisinde yaşama şansı yok. Köylülerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Adıyaman'da 17 binin üzerinde konteyner kent planlaması yapılıyor.

28 binin üzerinde çadır kent kuruldu ve oralarda 115 binin üzerinde vatandaşımız orada barınıyor. Ne konteyner ne de çadır sıcak bir ev gibi olmaz ancak 1 yıllık bir süre içerisinde evlerin yapılacağını Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu 1 yılda vatandaşların sorunlarının en aza indirilmesi içinde devletin seferber olduğunu söyleyebiliriz. Köylüler hayvanlarını koyabilecekleri bir çadır istedi.

İnsanların yaşamlarını sürdürmesi için bölgede çiftçilik yaptığını ve bunu sürdürmek için hayvanlarını koymak için çadır ihtiyacını buradan belirtmiş olalım."

Köylülerin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- 55 evimiz vardı köyde bunlardan 52 tanesi yıkıldı ve geriye sadece 3 tane kaldı. Onlarda ağır hasarlı. Depremden sonra köyümüze gıda ve çadır yardımı geldi. Biz burada hayvanlar için çadır istiyoruz.

- Yardım konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Burada bizim konteyner ihtiyacımız var. Vatandaşlar olarak bizim çadır ve gıda noktasında bir sıkıntımız yok. Sadece hayvanlar için bir çadır talebimiz var.

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