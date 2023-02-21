Deprem köyleri yıktı geçti! Adıyaman’nın Arılı Köyünde 55 haneden 52’si yerler bir oldu

Mehmet Karataş'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

"Öyle bir felakette ki sadece ilçeleri değil köyleri de yıkın bir deprem oldu. Arılı Köyü'nde neredeyse tüm evler yıkılmış durumda. Depremin en fazla vurduğu yerlerden biri de Adıyaman oldu. Merkez büyük hasar alırken köylerde de durum farklı değil. Arılı Köyü'nde 55 hane vardı ve çoğunun yıkıldığını buraya gelerek gördük.