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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da açıklamalarda bulundu: Salgın riski kontrol altında

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman’da açıklamalarda bulundu: Salgın riski kontrol altında

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin 18. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da açıklamalarda bulunurken, "Deprem bölgesinde salgın riski kontrol altında" dedi.

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