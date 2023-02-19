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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman'da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

Asrın felaketinin vurduğu illerde çok acı olaylar yaşandı. Adıyaman'da en büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş oldu. 34 yakınını kaybeden Durmuş, defin işlemleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Enkaz altında doğum yapan ve daha göbek bağı bile ayrılmadan evladıyla hayatını kaybeden bir annenin defni sırasında eşinin "Nasıl defnedeceğiz?" sorusu sonrası vicdanının sesini dinlediğini belirten Durmuş, "'Annesi ile beraber olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.02.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 08:01
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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman’da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da en büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'tu. Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve ailesinin yardımına gitti.

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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman’da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

Durmuş, yıkılan binadan arkadaşlarının yardımı ile önce oğlunu sonra da gelinini sağ çıkardıklarını söyledi. Durmuş, yaralı olan gelininin hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman’da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

"BOYNUMA SARILIP AĞLADILAR"

Deprem günü akrabalarının yaşadığı binalara gittiklerinde yüzlerce insanın enkaz altında olduğunu gördüklerini ifade eden Durmuş, 8 yıldır görevli olduğu Yeni Mezarlık Camii'ne geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman’da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

Durmuş; kadınlara kadın, erkeklere de erkek tarafından teyemmüm edilerek cenaze namazlarını kıldıktan sonra defnettiklerini anlattı. Durmuş "Ben burada 8 yıldır görev yaptığım için birçok kişi beni tanıyor.

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Kahramanmaraş depremi sonrası Adıyaman’da en acı bağ! Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü

En acıyı tahminimce ben yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', Bu benim ablam', ' Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik." diye konuştu.