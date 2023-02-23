Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi duyurdu: 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yakından inceledi. Akar burada yaptığı açıklamada "Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var" açıklamasını yaptı. Bakan Akar ayrıca; askerin depremin ilk saatinden bu yana depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına sahada yaptığı işleri kalem kalem saydı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.
"TSK SEFERBER OLDU"
Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.
Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 14 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.
Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık.
NATO'nun 2 bin 400 çadır sevki vardı. NATO önümüzdeki günlerde Antakya'ya çadır sevk edecek. Ayrıca TSK İnsani Yardım Tugayı bölgede önemli rol oyandı.
SURİYE'DEN GÖÇ DALGASI
Yani buna da şimdi yapılacak şey cevap vermemek. Burada biz bu işin kaynağını öğrenmek için biz bizzat raporlarını aldık. Hudut Birlikleriyle konuştuk, Hudut karakollarıyla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Depremden etkilenen Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar.
Askerler görevde, gece gündüz sınır hattında. Ayrıca İHA'larla kontrol ettik, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sınır hattından geçilmesi söz konusu değil.
HAVA KORİDORU DESTEĞİ
Burada bizim söylediğimiz TSK milletinin yanında manasının içerisinde bizim tüm unsurlarımıza haber verildi ilk andan itibaren. Şu anda bizim tüm deprem bölgesini destekleyen 65 uçağımız 70 helikopterimiz var. İhtiyaç dahilinde incirliküssünü kullanıyoruz.
Şu ana kadar 5 bin 500'e yakın sorti yapıldı. Ve bu çok büyül bir rakam. Hava filomuz çok güçlü. İleriye doğru çadırlar ve ihtiyaç dahilindekiler taşındı. Batı'ya doğru da tahliyeler gerçekleştirildi.
TCG Bayraktar hastaneye çevrildi. Hastane gemimizde iki bebeğimiz doğdu. O da bize biraz umut oldu.
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