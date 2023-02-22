Başkan Erdoğan Adıyaman’daki çalışmalar hakkında bilgi aldı!

Erdoğan, konuşmasında Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye bölgesini gezdiği hatırlatarak, "Özellikle konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Yeme içme herhangi bir sıkıntı yok. Bütün depremlerde daha rahat daha konforlu bir sürece almış olmak için çalışıyoruz, biz de inşallah en yakın zamanda ikinci ziyaretimizi Adıyaman'a yapacağız" dedi.