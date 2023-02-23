Asrın felaketinde Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinden geriye acı dolu hikayeler kaldı. Onlardan birisi de Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da İsias oteli enkazında hayatını kaybeden Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımında oynayan 28 öğrencinin hikayesi. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen minik bedenlerin hayalleri de yarım kaldı. Kimi doktor, kimi ünlü bir voleybolcu, kimi de diş hekimi olmak istiyordu. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü.

Sabah Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 08:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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