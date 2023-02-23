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Haberler Galeri Asrın felaketinde Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Asrın felaketinde Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinden geriye acı dolu hikayeler kaldı. Onlardan birisi de Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da İsias oteli enkazında hayatını kaybeden Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımında oynayan 28 öğrencinin hikayesi. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen minik bedenlerin hayalleri de yarım kaldı. Kimi doktor, kimi ünlü bir voleybolcu, kimi de diş hekimi olmak istiyordu. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 08:49
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Asrın felaketinde Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04:17'de meydana gelen büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

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Asrın felaketinde Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geride acı dolu hikayeleri kaldı.

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Asrın felaketinde Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gelmiş ve İsias Otelinin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti.

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Asrın felaketinde Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Bir çoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp öğretmenlerinin gözetiminde kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu.

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Asrın felaketinde Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! Melekler Takımı’nın yürek yakan hikayeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı.