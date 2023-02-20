HaberlerGaleriDeprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman'da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi
Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman'da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi
Depremin ardından yapılacak konutların yerleri için zemin etüdü çalışmaları hızla sürüyor. Peki, yeni TOKİ konutları sondaj çalışmaları nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'dan o çalışmaların yapıldığı noktadan aktardı.