Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Yeni konutlar nereye yapılacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden en çok yarayı alan illerden biri de Adıyaman oldu.