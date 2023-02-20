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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman'da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Depremin ardından yapılacak konutların yerleri için zemin etüdü çalışmaları hızla sürüyor. Peki, yeni TOKİ konutları sondaj çalışmaları nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'dan o çalışmaların yapıldığı noktadan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:53
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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Deprem bölgesinde TOKİ konutları için sondaj çalışması sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları hızla devam ediyor.

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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Yeni konutlar nereye yapılacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden en çok yarayı alan illerden biri de Adıyaman oldu.

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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

Adıyaman'da birçok noktada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz çalışmaları bir yandan devam ediyor.

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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman’da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

ADIYAMAN ŞEHİR MERKEZİ NEREYE TAŞINACAK?

Geride bıraktığımız günlerde Belediye Başkanının bir açıklaması olmuştu ve Adıyaman'ın taşınacağını söylemişti. Nereye taşınacak?


Öncelikle kuzeye dağın yamaçlarına doğru taşınacağı ifade edildi. Çünkü Adıyaman jeolojik olarak bazı noktalarda özellikle yerleşime uygun olmadığı söylendi.