Adıyaman'da yıkılan apartmanın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı
Adıyaman Gölbaşı’nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı’nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişi esnasında İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Öte yandan Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, İsviçre'ye çıkış yapma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.
Varki'nin müteahhitliğini yaptığı Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış ve binanın enkazında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.
GAZİANTEP'TE İKİ MÜTEAHHİT TUTUKLANDI
Soruşturmalar kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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