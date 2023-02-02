İsveç'ten küstah açıklama! Kur'an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK provokasyonu ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak Türkiye üçlü mekanizmayı süresiz durdurmuştu. Nefret suçunu ifade özgürlüğü olarak nitelendiren İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Paludan'ı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemini savunma yarışına girişti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta karargahı haline gelen ve Rasmus Paludan'ın alçak Kur'an-ı Kerim yakma eylemine ev sahipliği eden İsveç kendini kurtarma peşinde... NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Paludan'ı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemini savunma yarışına girişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu böyle bilin" ifadelerini kullanarak İsveç'e bir kez daha tepki göstermişti.
Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İsveç'ten küstah açıklamalar geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusunda taviz vermeyeceğini belirtti.
Billström, NATO üyeliği müzakereleri kapsamında geçen yıl varılan üçlü mutabakata ilişkin "Din bu anlaşmanın bir parçası değil. İsveç'in NATO üyesi olmak için ne yapması gerektiği üçlü anlaşmada çok açık. Din, bu anlaşmanın bir parçası değil" dedi.
İSVEÇ KONUYU ANLAMAMIŞ
Kur'an-ı Kerim yakılması ile ilgili konuşan Billström "Türk tarafının kesinlikle yasal ancak saygısızca bu eylemden rahatsız olmasını anlıyorum. Türkiye'de bir seçim kampanyası var ve seçimlerde birçok şey söylenir. Bu açıklamaların bu çerçevede ele alınması gerek" diye konuştu.
Billström, gerilimin yatışması ve müzakerelere geri dönülmesini beklerken Expressen'de de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un açıklamaları yer aldı.
Kristersson, iki ülke arasında diyalog sürecine geri dönülmesi gerektiğini belirtirken "İsveç'te herkesin aklını başına alması gerekiyor" dedi.
KUR'AN YAKMAK YASAK DEĞİL
Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulandığını söyleyen Kristersson, Paludan'ın skandalının kötü bir zamanda gerçekleştiğini belirtti. Finlandiya'nın Kur'an-ı Kerim yakmasını yasaklaması meselesine de değinen Kristersson, Finlandiya'nın geniş ifade özgürlüğüne sahip bir ülke olduğunu ve uygulamada farklılıkların görünebileceğini belirtti. Ancak mevzuatta Kur'an-ı Kerim yakmanın yasak olmadığını belirtti.
İsveç'te ifade özgürlüğü tanımının çok geniş olduğunu aynı zamanda biraz sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen Başbakan, "Nasıl davrandığımızı düşünmek için birçok nedenimiz var" dedi.
Eski Başbakan Mandalena Andersson ise İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada,, "İsveç'te ifade özgürlüğü yasasına göre tiksindirici şeylerin de yapılabilmesi, bunların tiksindirici şeyler olduğunu düşünmemizi engellemez. Çarpık bir ruh haliyle Kur'an'ı yakmanız ve bunu teşvik etmeniz halinde, İsveç ile İslam dünyası arasındaki iyi ilişkileri bozmayı isteyen güçler için kullanışlı bir aptal olursunuz. Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının NATO sürecinde atmosferi soğutmaya yönelik girişimlerini de olumlu buluyorum." ifadelerini kullandı.
"SONUÇLARINI DÜŞÜNME SORUMLULUĞUMUZ VAR"
Andersson, İsveç Demokratlar Partisinin "İfade özgürlüğü çerçevesinde 100 Kur'an-ı Kerim yakılabileceği" yönündeki açıklamalarına , "Kendinizi her zaman ifade etme hakkınız vardır. Ancak bunun başkalarını incitebileceğini ve sonuçlarını düşünme sorumluluğunuz da var. Hükümeti dışarıdan desteleyen İsveç Demokratlar Partisi ile işbirliği yapılması, dış politika ve İsveç'in güvenliği yönünden gözden geçirilmesi gereken bir durum." diyerek tepki gösterdi.
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