Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Estonya’da İsveç’e mesaj verdi! Somut bir adım göremedik

"TÜRKİYE, ÖZELLİKLE UKRAYNA İÇİN ADİL BİR BARIŞIN OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYOR"

Görüşmede, terörizmle mücadele konusunu da ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Estonya'daki mevcudiyetini ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerini ve beklentilerini mevkidaşıyla paylaştığını kaydetti.

Bölgesel konular, NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Tabii ki (Rusya-Ukrayna) savaşı reddediyoruz. Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşın bitmesi için Türkiye, aynı zamanda çok önemli çabalar içerisinde. Türkiye, özellikle Ukrayna için adil bir barışın olması gerektiğine inanıyor çünkü Ukrayna'nın toprakları işgal edildi, saldırıya maruz kaldı. Dolayısıyla bu seviyede biz çalışmalarımızı ve çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu kapsamda Rusya ile de diyaloğu sürdürdüklerini ancak bölgedeki durumun savaşın başına oranla daha komplike bir hale geldiğini belirtti.

Tahıl anlaşması, savaş esirlerinin değişimi gibi konulardaki görüşmelerin diplomasinin sonuç verebileceğini gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü çalışma ve çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

"BİZ HENÜZ SOMUT BİR ADIM GÖRMEDİK"

Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, bu iki ülkenin güvenlik kaygılarını anladıklarını, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadında Birliğin misyonlarını ve faaliyetlerini güçlendirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, NATO için Rusya ve terörizm olmak üzere iki tehdit olduğuna dikkati çekerek, "Biz, tabii ki Estonya'nın ve diğer iki aday ülkenin (Finlandiya-İsveç) meşru endişelerini anlıyoruz ancak öte yandan müttefiklerimizden Türkiye'nin ve diğer ülkelerin güvenlik endişelerini anlamalarını beklemek de bir o kadar meşru bir sebep." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yaptıklarında Türkiye'nin endişelerini dile getirdiğini ve bu iki ülke ile müzakereler yapıldıktan sonra Madrid'de üçlü bir mutabakat zaptı imzalandığını vurgulayan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın bu mutabakat zaptını uygulama konusunda taahhüdü bulunduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, İsveç'te yeni bir hükümet kurulduğunu ve çok daha güçlü siyasi irade gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen görüşmelerimizde ya da belli bir beyanatta bulunduklarında biz henüz somut bir adım görmedik. Özellikle İsveç'ten bizi ikna edici somut bir adım görmedik. Bu taahhütlerini yerine getireceklerine dair somut adımlar bekliyoruz. Bu üçlü mutabakat zaptının uygulanması için bunu görmemiz gerekiyor. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenlik endişelerini anlamalıyız. Sadece tek taraflı bir meşru endişeyi anlamak yeterli değil."

Türkiye'nin her zaman NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Ankara'nın NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını ve bunu güçlü şekilde desteklediğini ancak Ankara'nın güvenlik endişelerinin de karşılanması gerektiğini söyledi.