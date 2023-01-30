İsveç Adalet Bakanı Türkiye sorusunu geçiştirdi! Soruyu duyunca bir anda uzaklaştı

AŞIRILIK VE IRKÇILIKLA MÜCADELE

Strömmer, aşırılık ve ırkçılıkla mücadele konularının da AB vatandaşlarının güvenliği için çok önemli olduğunu ve ırkçılıkla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Çocuk istismarı konusuna da değinen Strömmer, cinsel saldırı ve suçlarla mücadele, kadına karşı şiddet gibi konularda AB dönem başkanlığı sürecinde AP'nin kendilerine destek vermesi halinde başarılı olacaklarını ifade etti. Ülkesinde radikalleşmenin arttığını ve bunun demokrasi için bir tehlike olduğunu aktaran Strömmer, bu konuyla ilgili de AB çapında bir mücadele planladıklarını söyledi.