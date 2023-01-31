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İsveçliler Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan şikayetçi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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İsveçliler Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan şikayetçi

İsveç'te yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının utanç verici bir durum ve nefret suçu olduğunu belirtti.

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