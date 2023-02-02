Başkan Erdoğan Afyonkarahisar - Şuhut yolu açtı! 12 dakikaya düşecek | 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin KM'yi bulacak
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2023'te bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin KM'yi bulacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca Afyonkarahisar-Şuhut arasının 12 dakikaya düşeceğini de duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş kara yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete giriyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Hamd olsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldil. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.
BÖLÜNMÜŞ YOL 2023'TE 30 BİN KM OLACAK
Anlattıklarım sadece ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. 2023'te bölünmüş yol 30 bin KM'yi bulacak.
AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT ARASI 12 DAKİKAYA DÜŞECEK
Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek. Eğitimden sağlığa her alanda artık ülkemizin her fertleri artık hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir. Her kesimden vatandaşın bu zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor.
Afyonkarahsiar Şuhut Karayolu'nun bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
22 KM UZUNLUĞUNDA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek yön olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bölünmüş yol standardına yükseltildiği ifade edilerek şöyle denildi:
YILLIK TOPLAM 76,4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK
Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu erişimi tesis edildi. Ayrıca, hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmasıyla ilçenin gelişiminin önü açıldı. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 27 dakikadan 12 dakikaya düştü. Proje ile zamandan 58,5 milyon TL, akaryakıttan 17,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Egzoz salınımı 2 bin 204 ton azaltılacaktır.
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