Başkan Erdoğan Afyonkarahisar - Şuhut yolu açtı! 12 dakikaya düşecek | 2023’te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin KM’yi bulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş kara yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete giriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hamd olsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldil. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.